I vigili nell’ex caserma Polstrada: "Due milioni di euro buttati via"

La ex caserma della Polstrada, in piena fase di ristrutturazione (nella foto) per diventare entro pochi mesi la sede del comando di polizia locale, ha diviso nei giorni scorsi il consiglio comunale. A sollevare la questione delle spese è stato Giacinto Mariani (capogruppo della Lega): "Ho già posto domande in precedenza – ha spiegato – ma non ho mai ricevuto alcuna risposta sulle motivazioni dello spostamento del comando, né sui costi sostenuti, compresa la parcella dei professionisti, la spesa per gli arredi e gli impianti tecnologici. In ogni caso chiedo al sindaco Alberto Rossi e alla Giunta perché non hanno valutato l’idea di realizzare in quell’area altre case popolari, vista la grande richiesta e la situazione di emergenza abitativa". A replicare è stato direttamente il vicesindaco William Viganò, che ha la delega alla Sicurezza, e che ha fornito il dettaglio di tutte le spese. Lo stesso Viganò ha fatto chiarezza anche sui tempi, spiegando che l’impresa ha chiesto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre e che sono in corso valutazioni per stabilire se concederla. Quanto alla possibilità di realizzare in via Messina alloggi comunali, il vicesindaco ha respinto l’idea: "L’assetto distributivo interno era tale da adattarsi perfettamente alla destinazione di comando di polizia locale. Non è riconvertibile a usi abitativi se non con costi notevoli: è quasi da abbattere e da ricostruire. È perfetto per funzioni di Polizia locale. Nei primi cinque anni di mandato abbiamo riorganizzato il corpo, anche con ampliamento del personale, a oggi gli spazi nel comando tuttora esistente sono in grave sofferenza. La nuova sede, tra l’altro, avrà una elevata dotazione tecnologica per lavorare al meglio. Gli agenti li togliamo dal centro come sede, ma saranno sempre presenti in pattuglia su tutte le strade. La nuova dislocazione è molto strategica".

Mariani, tuttavia, è rimasto piuttosto perplesso dalla risposta: "In tutto sono circa 2 milioni di euro di spesa. Un importo importante per togliere un comando dal centro cittadino e privare i cittadini di un servizio importante. La ex caserma è in una zona non troppo periferica e ben servita, su un’area di proprietà del Comune. Avete raso al suolo la ex clinica Santa Maria, non vedo perché non fare altrettanto con questo immobile per aiutare le famiglie di Seregno".