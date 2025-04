I talenti dettano legge. Judo e calcio, festa Bovisio

La Bovisio Masciago sportiva continua a farsi conoscere a livello internazionale: questa volta ad alzare le braccia al cielo è Giorgia Grassi, atleta dell’Asd Judo Brianza. Per lei una prestigiosa vittoria a Teplice (Repubblica Ceca) con la Nazionale, in occasione della Coppa Europa riservata alla categoria Cadetti. L’atleta bovisiana, categoria 70 chili, ha inanellato una serie di cinque vittorie consecutive riuscendo a mettere al collo la medaglia più prestigiosa. La notizia è stata accolta con molto favore da Angelita Perretta, assessore allo Sport: "Come amministrazione esprimiamo soddisfazione per questo risultato prestigioso da parte di una delle nostre atlete. Lo sport è fondamentale per i valori che trasmette ai ragazzi. Tra questi anche il significato dell’impegno: non si arriva per caso sul primo gradino del podio, alle spalle di questo successo ci sono tanti allenamento e sacrifici. Complimenti a Giorgia per il brillante risultato. Siamo fieri di lei".

Lo sport cittadino è in festa anche per un’altra notizia: la squadra Juniores della Acd Bovisio Masciago ha vinto il campionato provinciale. Per loro, nella prossima stagione, si spalancano le porte della Lombardia: parteciperanno infatti al campionato regionale. Una cavalcata trionfale quella dei giallorossi guidati dal mister Stefano Dallari, che molti conoscono per il suo passato da giocatore in prima squadra con i colori di Bovisio. La vittoria nel campionato provinciale ha tutte le caratteristiche del trionfo: è arrivata con quattro giornate di anticipo in seguito alla vittoria per 5-0 sulla Brioschese, al termine di un torneo disputato a suon di gol (la media è di oltre 4 a partita). Tra le congratulazioni ancora quella dell’amministrazione: "Con l’ultima vittoria – commenta l’assessore Perretta – la nostra Juniores ha vinto il campionato accedendo, il prossimo anno, ai regionali. Standing ovation per i nostri ragazzi e tutto lo staff".

