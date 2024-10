I super vigili in azione. Monza e Seregno alleate per la sicurezza

Ieri in Municipio a Monza è stato presentato lo storico accordo di collaborazione tra le polizie locali di Monza e di Seregno e la polizia provinciale di Monza e Brianza, "forse primo caso in Italia in cui si mette in atto una cooperazione così intensificata tra due diversi corpi comunali". L’intesa è volta a permettere agli agenti dei tre diversi enti di realizzare operazioni e interventi congiunti sul territorio, coinvolgendo in tutto 200 operatori, e mettendo a disposizione complessivamente 2 centrali operative, 3 caserme e 5 camere di sicurezza, per servizi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Una scelta che va nell’ottica del potenziamento di persone e mezzi per le operazioni complesse. In particolare i corpi unificati faranno interventi per la sicurezza durante le manifestazioni, la tutela ambientale, il contrasto a fenomeno di criminalità, e permetteranno alle istituzioni di partecipare a un maggior numero di bandi e di organizzare corsi di formazione congiunti. La convenzione, di durata quinquennale, tuttavia non si limita a questo, e tocca la totalità degli ambiti di competenza delle forze di polizia locale: è previsto che gli enti collaborino per tutelare il paesaggio e il decoro urbano adottando protocolli operativi per le attività di controllo edilizio e ambientale per migliorare la sicurezza urbana con attività di polizia giudiziaria, che avrà così una portata d’azione più vasta. In situazioni d’emergenza è anche previsto vengano adottate misure di mutuo soccorso per proteggere gli operatori della polizia locale in caso di pericolo, e nel caso in cui vi siano eventi di protezione civile la convenzione permette di spostare in pochi minuti le risorse necessarie nel territorio. Il testo sottoscritto dai comuni e dalla provincia (con Monza come capofila) prevede anche un bilancio annuale delle attività svolte, oltre a un’attività di reportistica dettagliata sulle principali operazioni realizzate. Dopo un periodo di sperimentazione – di almeno 2 anni –, potranno aggregarsi tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza, aprendo alla possibilità di ampliare il raggio d’azione e l’organico coinvolto. "Mi piace sottolineare come il protocollo, dopo questi due anni di sperimentazione, sarà aperto all’adesione di altri Comuni - afferma il sindaco di Seregno Alberto Rossi -. Da parte nostra è un altro passo di crescita, dopo l’aumento degli agenti da 28 a 45 unità, e considerando che siamo l’unica altra forza di polizia locale a garantire il terzo turno di lavoro in provincia".

"Questa intesa è un unicum che per la prima volta permette operazioni congiunte a livello provinciale su edilizia e ambiente ad esempio - afferma il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio -. Monza e Seregno sono due pezzi grossi, in ordine il primo e il secondo comune per forza di polizia locale. Il sogno è la centrale operativa unica per tutta la provincia, obiettivo però ancora di lunga distanza". L’assessore alla Sicurezza di Monza Ambrogio Moccia sottolinea come sarà utile "la messa in rete di dati e conoscenze per studiare i fenomeni criminali e di degrado urbano", mentre l’assessore alla Sicurezza di Seregno William Viganò ha posto l’accento su ciò che si potrà fare per garantire "la sicurezza sul lavoro e in interventi per calamità ambientali".