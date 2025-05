I ritmi dell’ukulele e la musica indie al Tambourine

Le note hawaiane dell’ukulele, la musica di strada e l’impegno per la pace. E poi le sonorità e i canti ispirati alla tradizione indiana, una scarica di energia e ironia, l’intreccio tra musica e diritti e le canzoni della scena indie da cantare assieme a squarciagola. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà le sue porte martedì alle 22 con un appuntamento speciale targato Ukulele Brianza Club: un doppio concerto che vedrà sul palco brianzolo Paul Moore e Ukulollo. Il primo, inglese d’origine, è oggi riconosciuto come il maggior esponente della musica jug band, ossia fatta con strumenti autocostruiti, in Israele: dopo essersi cimentato con washboard, jug e kazoo si è dedicato all’ukulele, di cui è diventato un vero suonatore di punta. Già musicista di strada negli States, in Europa e in Medio Oriente, Paul Moore unisce nella sua musica creatività, artigianato e spirito di condivisione: dai primi anni ‘80, per un decennio, ha vissuto in un kibbutz in Israele e oggi abita in un villaggio sui monti della Galilea. Oltre al suo progetto solista come one-man band e al gruppo Washboard Wizards, ha dato vita all’iniziativa Ukuleles for Peace, che utilizza la musica jug e l’ukulele per avvicinare bambini e ragazzi arabi ed ebrei. Con lui ci sarà Ukulollo, tra i massimi promotori dell’ukulele in Italia. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Mercoledì alle 21.30 si cambierà completamente atmosfera con la presentrazione del primo album degli Shiva Ragandharva: il disco, intitolato “Let it God”, si rifà alla pratica di canto collettivo chiamata kirtan, una meditazione sonora ispirata alla tradizione indiana. L’album è frutto di un lavoro durato 5 anni. Ingresso libero con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora altro cambio di genere, con la rassegna itinerante “Orbita” che approderà sul palco seregnese: ad alternarsi dal vivo ci saranno Nove, gli Sga e Scaleno, un terzetto di proposte fresche ed energetiche. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Venerdì, sempre alle 21.30, l’evento “All you can Pride” organizzato dall’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno, con karaoke, dj-set e l’esibizione di Margano. Il ricavato della serata, dedicata ai diritti, alla musica e al divertimento, andrà a finanziare il Brianza Pride e i progetti sociali dell’associazione. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Sabato, infine, dalle 21.30 “Canta indie, canta male”, per scatenarsi sulle hit della scena indie, con brani scelti dal pubblico, suonati da una band e cantati assieme, a metà tra microfono aperto e karaoke. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.