I ragazzi del muretto. Dall’hip hop ai murales: "Così stiamo lontani da brutte compagnie"

Alcuni daranno vita, il mese prossimo, a un murale sotto la guida di un importante street artist. Altri, già oggi e domani, saranno impegnati in corsi di hip hop e in lezioni di fotografia come mezzo per scoprire sé stessi attraverso le immagini. Altri ancora, che frequentano le scuole superiori del territorio, hanno preso parte a giochi di ruolo dal vivo e a incontri dedicati al futuro nel mondo del lavoro. Intanto sono stati creati pure due nuovi punti Informagiovani, come riferimento per i ragazzi brianzoli interessati a sapere qualcosa di più su formazione, lavoro, tempo libero e possibilità di fare esperienze in Europa. La Brianza guarda ai giovani e lo fa con le tante nuove iniziative messe in campo dal progetto “Rete Brianza Giovani - B Young Next“, che ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi dai 15 ai 34 anni, per intercettare le compagnie, favorire la loro inclusione e stimolarne la partecipazione alla vita dei paesi e delle città in cui abitano, prevenendo situazioni di esclusione o di disagio.

Il progetto, sostenuto da un finanziamento regionale, ha Lissone per capofila e come partner tutti e 13 i Comuni dell’Ambito di Carate, oltre alla cooperativa sociale La Grande Casa e all’Istituto superiore Giuseppe Meroni. Tra le attività in partenza, oggi alle 20 a Verano nei locali della Lt Academy comincerà il corso gratuito di hip hop “Hip Hop Open“, per mettersi in gioco a ritmo di musica. Domani alle 16.30 al Centro per la Famiglia di Macherio viaal corso di autoritratto e ritratto fotografico “Una sola moltitudine - Come conoscersi e scoprirsi attraverso immagini di sé e degli altri“. A Lissone dal 17 giugno si terrà una settimana di full-immersion per la realizzazione di un murales nel centro civico-centro giovanile Cubotto di via Lando Conti: a guidare i ragazzi, con la sua consulenza artistica, sarà il noto illustratore e street artist Luogo Comune. L’iniziativa coinvolgerà giovani dai 15 ai 20 anni, che progetteranno e realizzeranno l’opera, sperimentando un’interessante occasione formativa, in cui imparare a mediare tra teoria e pratica, progetto e improvvisazione. Per informazioni e iscrizioni mandare una mail a streetart.lissone@gmail.com.

Nel frattempo, per completare e ampliare quanto già fa l’Informagiovani di Lissone, sono state attivate due nuove “Antenne Informagiovani“: uno è attivo il lunedì mattina, dalle 10 alle 13, a Carate, nei locali del Comune; l’altro il venerdì dalle 13 alle 16 a Besana, negli spazi dello sportello del cittadino di Villa Raverio. Qui i ragazzi possono trovare informazioni e consulenze su scuola, lavoro, mobilità europea e tutto quanto può favorire l’autonomia dei giovani. Per gli studenti dell’Istituto superiore Enriques-Europa Unita di Lissone e Leonardo da Vinci di Carate è stata poi organizzata un’originale esperienza di Larp, ossia un’attività di formazione strutturata come un gioco di ruolo dal vivo, con il set allestito in Villa Tanzi ad Albiate, dove i ragazzi hanno potuto sviluppare capacità e abilità personali come l’autonomia, la soluzione rapida di problemi, tutte cose poi utili nel mondo della scuola e del lavoro. Sempre per gli studenti, al Meroni di Lissone sono stati proposti incontri dedicati a “Non solo cv - La ricerca attiva del lavoro sotto casa, in Italia e all’estero“ e “Mi parli di lei - Strategie di comunicazione efficace nel colloquio di lavoro“.