I ragazzi creano una mascotte per la loro città

Una mascotte per la città. Un’immagine-personaggio che rappresenti l’identità di Lissone. È quanto saranno chiamati a ideare gli studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni, in un percorso che si svilupperà da qui ai prossimi mesi. A chiamare in causa ragazze e ragazzi della scuola di via Stoppani, specializzata in design, grafica e lavorazione del legno, è stato il Comune: la Giunta ha proposto all’istituto una collaborazione per sviluppare una mascotte che valorizzi il “brand“ della città. L’accordo prevede di coinvolgere gli studenti nella progettazione della mascotte di Lissone attraverso la realizzazione di un concorso da cui dovranno scaturire idee e immagini in cui si possano identificare e immedesimare il territorio e l’economia della città. In base al programma steso da Comune e scuola entro maggio dovrà essere pronta una selezione di elaborati creati dai ragazzi; per la fine dello stesso mese verrà scelta la mascotte vincitrice e si terrà una premiazione dei lavori migliori. Dopo l’estate, da settembre, dovrà invece partire una campagna di comunicazione per far conoscere la nuova mascotte, mentre per novembre ne sarà realizzata una versione in 3D. L’iniziativa non si fermerà lì: tra gennaio e febbraio 2026 dovranno essere progettati dei gadget legati alla mascotte e per l’aprile successivo anche un’animazione video. La mascotte potrà essere un personaggio umano, animale o un oggetto personificato, collegato alla storia del territorio: per questo la Giunta ha chiesto che tra le proposte ci sia l’emblema riportato sullo stemma del Comune, rappresentato da una pecora e dal motto “Omnia Vincit Humilitas“, richiamo all’antico ordine religioso degli Umiliati.

Fabio Luongo