I pupazzi Minions fanno giocare i baby degenti

In questi giorni di Natale i bambini della pediatria dell’Irccs San Gerardo potranno vivere la loro degenza in ospedale con il sorriso, grazie ai doni a loro consegnati dall’associazione Mio Fratello Odv. Si tratta di più di 400 pacchi di giochi da tavolo a tema subbuteo con i Minions protagonisti. Un modo originale per permettere ai piccoli di far giocare a calcio gli amati personaggi della Disney. La cospicua donazione è stata possibile grazie alla rinnovata partnership dell’associazione con Carrefour. I giochi, in parte già consegnati da Mio Fratello Onlus sia ai Centri diurni disabili di Milano e ad alcune identiche realtà della Lombardia, saranno successivamente distribuiti anche ai pazienti dei day hospital, della Neuropsichiatria infantile e del Centro Maria Letizia Verga del San Gerardo. "La consolidata collaborazione con Carrefour ci ha suggerito di creare, in occasione del Natale, un’iniziativa a favore degli ospiti più giovani dell’Irccs San Gerardo - ha dichiarato Stefano Martini, presidente dell’associazione Mio Fratello Odv -. Grazie ai simpatici pupazzetti Minions sarà possibile rendere meno stressante la degenza dei ragazzi in ospedale con la speranza, altresì, di regalare loro un momento ludico, denso di gioia e di serenità". L’evento segue di pochi mesi la raccolta fondi, sempre promossa dall’associazione milanese, a favore della Chirurgia del San Gerardo per l’acquisto di due monitor portatili multiparametrici donati al reparto. Peraltro, anche in quel caso il calcio s’è rivelato il fil rouge capace di legare Mio Fratello Onlus alla solidarietà. Fu per merito del torneo calcistico “Francesco Martusciello“ se è stato possibile acquistare i dispositivi salva-vita ora in dotazione all’ospedale.

A.S.