I pilotini tra polvere e sorrisi

Battesimo della sella per 112 ragazzi del Corso Hobby sport del Gilera Club e del Registro storico Gilera che hanno portato ad Arcore le mini moto da enduro. Addestramento e debutto fra via San Martino e via Monginevro, in centro, in occasione della Festa dello Sport che nel fine settimana ha messo in vetrina tutte le discipline. Cinque tecnici della Federazione motociclistica italiana hanno fatto muovere i primi passi agli iscritti fra i 6 e i 15 anni, per tutti "divertimento assicurato", spiegano gli organizzatori tirando un bilancio dell’iniziativa.

Ai ragazzi sono stati consegnati gadget, la maglietta della Gilera, il cordino che celebra i 100 anni dell’Autodromo di Monza e l’adesivo del Registro storico. Regalini che per le bambine sono diventati uno scaldacollo e un adesivo della Commissione femminile del Comitato regionale della Federazione. Il gruppo di lavoro della Fmi coordinato da Pierangelo Starace ha trasmesso con passione i primi rudimenti per muoversi su una moto da fuoristrada, prima con un percorso più semplice e poi con uno più articolato che ha permesso di sperimentare sul campo quanto imparato. La ‘lista d’attesa’ di chi avrebbe voluto provarci, ma non ne ha avuto occasione solo perché la manifestazione era finita, racconta il successo dell’evento. Un’altra medaglia per i gileristi, sempre protagonisti in città.

Bar.Cal.