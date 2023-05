I piccoli eroi di Bertola arrivano a teatro

Una scommessa vinta. Quella di riuscire a portare, grazie ai fondi raccolti col crowdfunding, i protagonisti di un libro a teatro. Non sono personaggi qualsiasi. Sono “Persone fuori dal comune“, protagoniste corali del libro edito da Rubettino e scritto da Michele Bertola (nella foto), per otto anni direttore generale del Comune di Bergamo, approdato negli ultimi mesi nella sua Monza, la città dove il suo impegno ha mosso i primi passi.

Il libro vuole raccontare le persone che l’immaginario popolare pensa immobili dietro sportelli o scrivanie, ma che in questi anni - e in particolare in quelli appena trascorsi della pandemia e del lockdown - si sono sporcate le mani fra emergenze sanitarie, quartieri disagiati, necessità di risparmi, vincoli e pregiudizi. "Tutte condizioni – spiega Michele Bertola – che portano ad agire controcorrente, coinvolgendo altri e innovando la realtà". Sono storie calde, profondamente umane, di vittorie e sconfitte.

Ora il libro arriva a teatro grazie alla compagnia PianoInBilico, che lo mette in scena. Lo spettacolo vuole restituire l’umanità, le fragilità e i punti di forza del mondo che si cela dietro le mura dei Comuni. Storie di uomini e donne che sono riusciti a trasformarsi e a trasformare il loro lavoro quotidiano.

Protagonista sul palco Silvia Giulia Mendola, con Michele Fagnani musicista e attore e la regia di Corrado Accordino. L’anteprima arriverà domani alle 21 al Teatro de’ Servi a Roma.

La prima vera e propria è prevista per il 10 giugno ad Abbiategrasso. Il 4% dei futuri ricavi sarà devoluto al Cesvi per la Casa del Sorriso.

M.Guz.