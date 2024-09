I patti di collaborazione. I cittadini pensano al bello

Firmati i nuovi patti di cittadinanza e di collaborazione tra i cittadini monzesi e il Comune di Monza ieri ai giardini di via Sacconaghi. Per l’esattezza sono 5 i nuovi patti di collaborazione (in tutto ora 41) e 3 i nuovi patti di cittadinanza (in tutto 5), con, tra di loro, una differenza sostanziale: i primi sono coprogettati e sostenuti dall’Amministrazione fornendo spazi o assistenza tecnica e materiale, senza però che siano versati contributi economici; i secondi prevedono un diretto contributo comunale, che dovrà essere poi opportunamente rendicontato.

I 5 nuovi patti di collaborazione sono: “Monza a 4 zampe“ per la gestione e cura dell’area cani di via Adigrat, con eventi di educazione cinofila; “Gruppo lettura San Fruttuoso“ per la promozione di gruppi di lettura al Punto Biblio di San Fruttuoso; “Roseto via Villoresi“ per la cura del Roseto e della Stele in via Villoresi; “Il club dei viaggiatori di carta“, per un gruppo di lettura e di discussione su temi sociali e politici al Centro Civico Cederna e, infine, “Murales via Bergamo“ per il completamento e manutenzione del murale nel sottopasso di via Bergamo. Sono poi stati rinnovati altri 3 patti di collaborazione già in essere: “Parco urbano commestibile–Liberi frutti aps“, per la manutenzione di un frutteto urbano; “Plastic free“ volto alla raccolta di plastica nelle aree urbane e “Bella Jajo“ per la fornitura di piante e arredi per la creazione di nuove isole ambientali e boschetti fioriti in viale Libertà, via Sacconaghi e via Gallarana. I 3 nuovi patti di cittadinanza invece coinvolgono le consulte di Sant’Albino, Libertà e Regina Pacis-San Donato. “Sant’AlbiNOI“ consiste in un progetto per l’organizzazione di eventi aggregativi.

Il secondo patto (promosso anche dall’associazione Gruppo spontaneo Libertà) s’intitola “Corpo-Anima-Mente“ e si concentra su iniziative per la partecipazione dei cittadini con attività ludiche, culturali e informative, e infine il terzo, “Empowerment di Quartiere“ si pone l’obiettivo di potenziare le risorse individuali dei residenti.