I parchi delle Contrade. Giochi, relax e tradizione

I parchi giochi come nuovi epicentri della vita sociale dei bambini e delle famiglie, anche nelle zone più periferiche, all’insegna dell’inclusività e contro degrado e raid dei vandali. Ma pure come luoghi di storia e identità locale, attraverso i colori e i richiami alle Contrade del Palio degli Zoccoli. Il piano del Comune è iniziato con le due aree verdi in via Trincea delle Frasche e Kuliscioff, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’attrattività, oltre ad assicurare l’accessibilità e, laddove possibile, l’inclusività. "Questi lavori erano stati programmati per l’estate, ma sono stati rinviati a causa del nubifragio – sottolinea il vicesindaco e assessore all’ambiente, verde e parchi Andrea Villa –. Per i danni provocati nel giardino di via Trincea delle Frasche è in corso una variante che prevede la sostituzione dei giochi e degli arredi danneggiati irreparabilmente, oltre alla messa a dimora di 6 nuovi platani abbattuti dalla tempesta". Al netto dei costi aggiuntivi e del prolungamento delle tempistiche per sistemare le aree a seguito del nubifragio, il progetto "prevede la manutenzione straordinaria per una spesa di oltre 200mila euro, dove l’Amministrazione, grazie a un contributo di Regione Lombardia, investe non solo nell’integrazione dei giochi, nella sostituzione di quelli danneggiati e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche", prosegue Villa.

La progettazione ha mantenuto un filo conduttore che caratterizzasse gli interventi e conferisse alle aree gioco riconoscibilità attraverso il richiamo ai soggetti e ai colori della contrada del Palio degli Zoccoli a cui appartengono. Quindi l’area di via Trincea delle Frasche si ispirerà alla Contrada di San Carlo, mentre quella di via Kuliscioff alla Contrade della Bassa. Nelle aree saranno riposizionati giochi, attrezzature, arredi urbani. Ci saranno spazi per il gioco strutturato, per l’attività motoria e per il gioco libero. Non mancheranno le pavimentazioni anti trauma per la sicurezza dei piccoli utenti e nuove fontanelle. L’intervento di via Trincea delle Frasche, oltre a riqualificare il parco giochi, vedrà un intervento per limitare la velocità delle automobili. Importanti azioni di riqualificazione urbana e sociale, sperando che poi i soliti vandali non ci mettano il solito, incivile, zampino.