I Parcheggi per i Disabili a Seveso: La Ramanzina sui Cartelli

Tredici cartelli in prossimità dei posti auto per i disabili donati al Comune di Seveso dal Leo Club Cesano Maderno Brianza Occidentale e dal Lions Club Satellite I Giovani del Torrazzo Borromeo. I nuovi cartelli sono stati posizionati in questi giorni e vogliono essere un monito a chi parcheggia l’auto nei posti riservati senza il necessario contrassegno.

La scritta sui cartelli è eloquente: “Vuoi il mio posto? Prenditi anche il mio handicap!“. Sono stati posizionati nelle zone della città a più alto tasso di occupazione abusiva. "Ringrazio i Lions per avere pensato alla nostra città – le parole della sindaca Alessia Borroni (nella foto) –. Speriamo che questa iniziativa serva a sensibilizzare più gente possibile. Allo stesso tempo lascia un po’ attoniti il fatto che ancora oggi ci siano automobilisti che ignorano le regole basilari per una civile convivenza". "Il progetto è nati lo scorso anno – dice Jessica Munari, rappresentante dei Lions e consigliere comunale di Seveso – a Cesano Maderno. L’iniziativa è stata molto apprezzata dall’amministrazione comunale tanto che abbiamo pensato di estenderla ai comuni limitrofi. L’anno prossimo andremo in un’altra città".

Son.Ron.