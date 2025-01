I motociclisti portano i doni ai bambini

La Befana arriverà a Monza in moto, passando per il teatro. Due appuntamenti animeranno il giorno dell’Epifania in città, con doni destinati ai più piccoli: il primo in ordine di tempo sarà la 32ª edizione della “Befana benefica del motociclista“, organizzata dal Moto Club Monza “Oscar Clemencigh“, in piazza Trento e Trieste dalle 8.30; il pomeriggio, alle 15.30, sarà invece la volta dello spettacolo della Befana solidale al Teatro Binario 7, organizzato – come da una quindicina d’anni a questa parte – dal Cral del Comune di Monza. L’appuntamento motociclistico vedrà la Befana alla guida di un furgone pieno di regali, scortata da centinaia di moto, diretta a consegnare tantissimi doni ai bambini del centro Mamma Rita e della Cascina Cantalupo. Al ritrovo in piazza Trento e Trieste potrà giungere qualsiasi motociclista, con la possibilità di lasciare dei regali da destinare ai bimbi dei due centri di accoglienza monzesi. Alle 10 ci sarà la benedizione dell’arciprete di Monza monsignor Maurizio Mosconi, poi partirà il lungo corteo-sfilata che, passando per le vie del centro, giungerà prima al Centro Mamma Rita in via Lario 45 e poi alla Cascina Cantalupo (al parcheggio dello Stadio), con un ultimo approdo alla sede del Moto Club di Corso Milano 39, dove ci sarà un rinfresco finale alle 13.30. Lo spettacolo teatrale del Cral vedrà invece l’animazione per i bambini con i divertenti burattini de “Il Viaggio del Cencio“, a cui seguirà l’arrivo della “Befana e tante storie“, un coinvolgente momento di animazione recitato (che terminerà intorno alle 18). Saranno donati tanti dolci ai più piccoli, ma anche accolti da loro doni da consegnare ai bimbi più bisognosi, che andranno in parte al Centro Mamma Rita e in altra parte ad alcune famiglie monzesi.

Alessandro Salemi