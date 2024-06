I migliori film sotto le stelle. La Brianza si trasforma in un grande maxischermo

Drammi e commedie, film d’animazione per bambini e famiglie, capolavori italiani e grandi pellicole straniere. Tutti da gustare al fresco sotto le stelle, su maxischermo, fino ai primi di agosto, con tante occasioni per divertirsi per chi resta a trascorrere l’estate in città.

È l’opportunità offerta dalle diverse rassegne di cinema all’aperto organizzate in Brianza. Al via Cinema Estate a Seregno: appuntamento nell’area Madonna della Campagna dalle 21.30. Si comincerà stasera con “Past lives“ di Celine Song, domani “Perfect Days“ di Wim Wenders, lunedì l’acclamato “C’è ancora domani“ di Paola Cortellesi e martedì “Povere creature“ di Yorgos Lanthimos. Il 3 luglio si recupererà l’anteprima gratuita, rinviata per maltempo, al parco di San Salvatore, in via Arno, con il film “Troppo Cattivi“. Il cartellone proseguirà poi fino al 10 agosto. Ingresso 5 euro, ridotto a 4 euro per ragazzi under 18 e adulti over 65.

A Lissone invece è iniziata ieri la sesta edizione della rassegna Cinema sotto le stelle, che fino all’1 agosto si svolgerà nel cortile dell’ex oratorio San Luigi, oggi sede dell’ente di formazione professionale Ecfop, in via don Colnaghi, con proiezioni dalle 21.30. Giovedì verrà proposto “Palazzina Laf“ di Michele Riondino, giovedì 11 la commedia “50 Km all’ora“ e il 18 l’ultimo Ken Loach “The Old Oak“.

Il 25 “Io capitano“ di Matteo Garrone, premiato al Festival di Venezia, e l’1 agosto l’omaggio di Roberta Torre a Monica Vitti “Mi fanno male i capelli“. In caso di maltempo le proiezioni si terranno sotto il portico dell’ex oratorio. Ingresso 3.50 euro, con possibilità di prenotazione online. A Macherio martedì alle 21.15 partirà la rassegna “Cinema Kids“ dedicata ai bambini: in piazza del Lavatoio si potranno vedere “Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli“ e il 16 luglio “Frozen 2“; nel parcheggio di via Parini, nella frazione di Bareggia, il 9 luglio “Paw Patrol“ e il 23 “Baby Boss 2 - Affari di famiglia“. Ingresso libero.

A Vedano il 7 luglio si alzerà il sipario per “Cinema in piazza“, con largo Repubblica che ospiterà 4 appuntamenti fino a sabato 27: dal classicissimo “Il cielo sopra Berlino“ all’animazione di “Supermario Bros“, dal noir “L’ultima notte di Amore“ alla commedia “Il grande giorno“ con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ingresso gratuito.