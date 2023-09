I Legnanesi inaugurano Ville Aperte Si ride con il nuovo spettacolo dell’irresistibile famiglia Colombo

di Fabio Luongo

Un tourbillon di risate, equivoci e voglia di sognare, assieme agli irresistibili personaggi della famiglia Colombo. Sono gli ingredienti che daranno vita sabato alle 21 in Villa Reale al nuovo, scoppiettante spettacolo teatrale dei Legnanesi, un concentrato di ritmo e buonumore con cui verrà inaugurata l’edizione autunnale della manifestazione Ville Aperte. Ospiti speciali dell’evento, con la rappresentazione intitolata “Sogni”, saranno Antonio Provasio alias la Teresa, Enrico Dalceri ovvero la Mabilia e Italo Giglioli nei panni del Giovanni. "Una famosa canzone - spiegano gli organizzatori - recita che ’i sogni son desideri di felicità’, infatti ognuno nella propria vita sogna di realizzare qualcosa che lo renda felice". Così la Mabilia sogna di avere accanto un uomo che la ami e la riempia di attenzioni, soldi e regali: per riuscire ad avverare il suo desiderio avrà bisogno dell’aiuto dei genitori, la Teresa e il Giovanni, che dovranno far finta di essere, per un po’ di tempo, quel che non sono stati mai, ossia ricchi e potenti. In questo modo Mabilia potrà provare a far fruttare l’incontro fortunato con il figlio di una delle famiglie più importanti d’Italia, quando a doversi incontrare saranno i consuoceri. Alla fine, tra mille risate, si capirà che "i sogni se ne fregano del tempo, restano al mare anche quando piove". L’appuntamento aprirà i battenti della nuova edizione di Ville Aperte, in programma per 3 weekend consecutivi fino all’1 ottobre, e che darà come ormai da tradizione la possibilità di visitare dimore storiche e altri luoghi solitamente non accessibili al pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del territorio.