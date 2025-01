I lavori sulle Provinciali. Addio agli incroci pericolosi. La viabilità si ’arrotonda’

Sarà un 2025 di cantieri stradali. La soluzione più gettonata per mettere le strade in sicurezza sarà la rotatoria, ciascuna del costo fisso di circa 800mila euro. Attraverso fondi di bilancio della Provincia, fondi ministeriali e regionali, ci sono in programma una dozzina di cantieri per un ordine di grandezza di 17 milioni di euro, fra lavori da fare nell’anno e in più lotti nel giro di un paio d’anni. "Finalmente dallo scorso anno anche Monza e Brianza investe sulla riduzione della pericolosità degli incroci sulle strade provinciali - spiega il presidente della Provincia, Luca Santambrogio – puntando sulle rotatorie. Altre province hanno fatto di più, ma noi avevamo potenzialità ridotte". Sulla Sp 45, all’incrocio in corrispondenza dell’azienda Pagani, all’incrocio con la via per Oreno, il semaforo sarà sostituito da una rotatoria del valore di 800 mila euro. Sulla stessa provinciale, in direzione del quartiere Torri Bianche, si incrocia via Torbellina, verso il pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate. L’Amministrazione e i cittadini hanno segnalato più volte la pericolosità di quell’incrocio, per chi da Monza svolta a sinistra. Perciò i tecnici hanno optato per un’altra rotatoria, in progettazione, da completare entro il 2026. La strada provinciale Sp 154 tra Lesmo e Correzzana ora passa per il centro di Lesmo, portando traffico. Un nuovo progetto prevede una nuova strada passante per via Lega Lombarda a Lesmo, ma più decentrata, collegandosi a Correzzana con due nuove rotonde, una sulla Sp7 e sulla Sp154. Il costo per rotonda è sempre poco più di 800 mila euro. Perciò il conto economico per le due è di 1,7 milioni di euro, di cui 1,1 milioni da Regione Lombardia, che esige l’impegno di finire entro marzo 2026, 300mila euro dalla Provincia e 300mila dal Comune di Lesmo.

Allo studio il progetto di allargamento della strada sulla Sp 177 Bellusco-Gerno di Lesmo, tra Usmate Velate e Camparada, per un quadro economico da 1,3 milioni di euro. Sulla Sp 342 dir, chiamata Briantea, al confine tra Carnate e Lomagna, verso la tangenziale A51, all’incrocio tra via Matteotti a Carnate e via Milano a Lomagna, i sindaci e la Provincia di Lecco hanno chiesto una nuova rotatoria che metta in sicurezza chi entra dalle strade laterali. La parte stradale costa circa 400mila euro, poi fra progettazione, illuminazione, sottoservizi si raggiunge il solito pacchetto da 800mila euro. Mentre ben 3 milioni di euro dal ministero delle infrastrutture serviranno, entro quest’anno, per riprendere in mano il progetto di potenziamento della Sp 13 Melzo-Monza, da Monza verso Agrate, nel tratto monzese di via Pompei, in direzione della Tangenziale Est e del Centro Colleoni.

C.B.