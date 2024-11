I lavoratori: "Una tassa in più sullo stipendio"

Sono soprattutto i lavoratori a vivere disagi e difficoltà per i parcheggi a Monza. In centro e non solo. Da quando è stata istituita la Zona di particolare rilevanza urbanistica (Zpru) della stazione di Monza (che comprende piazza Castello, via Guarenti, via Castelfidardo, via Turati e via Ghilini), con i relativi 115 stalli a pagamento, anche i tanti lavoratori di quell’area stanno lamentando problemi a trovare un parcheggio che non sia a pagamento. Ne pagano scotto ad esempio gli autotrasportatori del trasporto pubblico locale che devono recarsi al deposito di via Aspromonte, oramai ogni mattina intasata dalle auto dei pendolari che parcheggiano lì per scappare dagli stalli blu delle vie vicine. Si è spesso costretti a parcheggiare lontano o alla sosta a pagamento, rischiando di arrivare anche tardi a lavoro. E per chi non gode di salari alti, un abbonamento per un parcheggio in questa zona è una spesa non trascurabile. Analoga la situazione per chi lavora in centro: "Una tassa sul lavoro", si lamentano soprattutto le commesse. In questo caso, per evitare l’esborso, si cercano posti nelle zone della prima cerchia esterna, tra Cazzaniga, San Biagio e zona scuole di Triante a ovest e quartiere San Gerardo e Regina Pacis ad est. Dopo certi orari anche le strisce blu non sono facili a trovarsi. Una questione aperta è quella del destino del parcheggio di piazza Cambiaghi, su cui l’Amministrazione deve prendere ancora una decisione, se riportare o meno i 200 stalli a pagamento. Prima, però, bisogna attendere la fine dei lavori di ristrutturazione iniziati il 25 giugno che dovrebbero terminare entro Natale.

Anche in periferia è emerso un forte problema relativo ai parcheggi. Questa volta però a causa delle strisce gialle. Per la precisione di quelle della zona Stadio, attivate da quando quest’ultima in estate è diventata una Zpru, con la decisione di destinare gli stalli, in occasione degli eventi sportivi, ai domiciliati e lavoratori dell’area. Il problema però pare essersi solo spostato. Ora a lamentarsi sono i residenti delle vie appena dopo quelle con le strisce gialle, i quali, soprattutto nelle partite con le “grandi“ (da stadio pieno), fanno fatica a trovare parcheggio nell’area di Cederna che comprende le vie Salgari, Verga, Pompeo Mariani, Tassoni, Zanella, e Riva. L’attenzione per i residenti non vale solo per lo stadio. Agevolazioni ci sono anche per coloro che abitano nelle Zpru del Centro e della stazione, a cui è permessa la sosta gratuita sulle strisce blu (con richiesta di permesso di sosta) e per i possessori di auto elettriche (con richiesta di pass), nonché per tutti i residenti (con l’uso dell’app Monza Mobilità) per soste di massimo 59 minuti.

