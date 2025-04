I giovani chef dell’Olivetti protagonisti. Una raffica di medaglie in Turchia

Saperi e sapori di Monza e Brianza conquistano la Turchia. L’istituto Olivetti, per il secondo anno consecutivo, ha partecipato alla competizione internazionale “Gastro Erasmus Culinary Food Competition 2025” che si è svolta a Side (Turchia). Sedici le nazioni presenti, con 30 istituti scolastici e 146 studenti partecipanti. Una gara a suon di primi piatti, pesce, pasta e dessert per il team di Monza - 6 studenti, guidati dallo chef Vincenzo Butticé - che si è aggiudicato 4 medaglie d’oro, 3 d’argento e una di bronzo. Medaglia d’oro per Alessandro Motta (4C), Christian Calvi (4D) ed Emily Rasoira (4B), che si è aggiudicata un’ulteriore medaglia d’oro per il primo premio come cuoca della pasta e anche nella categoria Team insieme ad Anastasia Ceraudo (4C) e Noemy Errante. Noemy (4H) è anche medaglia d’argento nella prova per il miglior dessert, mentre Anastasia è medaglia d’argento individuale nell’arte del cucinare la pasta. Medaglia d’argento Team per Christian Calvi, Alessandro Motta e Alessandro Cicala (4I), medaglia di bronzo nella prova individuale per la preparazione del pesce. "Si tratta di un risultato eccellente - spiega la dirigente Renata Cumino - che premia gli sforzi degli studenti e del docente e vuole riconoscere la professionalità e l’impegno dimostrati da tutte le componenti scolastiche. Dobbiamo essere orgogliosi della “famiglia Olivetti” che continuerà a proporre attività ed esperienze di eccellenza ai propri studenti". Il primo giorno, come raccontano i ragazzi, si sono tenute le competizioni sulla preparazione di carne e pesce, il secondo pasta e dessert e il terzo le gare di squadra.

"Fare la leader di team - racconta Emily Rasoira - mi piace. Ho aiutato le mie compagne e insieme abbiamo vinto la medaglia d’argento". Dopo la selezione a cura dei docenti, i ragazzi hanno progettato il loro piatto, testato dagli chef del ristorante “Il Moro” prima e poi realizzato dai ragazzi stessi, a scuola, sotto la guida degli chef. A breve alcuni di loro avranno uno show cooking della Buitoni a San Sepolcro di Arezzo, uno stage in un ristorante Tre Stelle Michelin a Denia (Valencia, Spagna), un altro in un 2 Stelle Michelin a Valencia a Natale 2025 e una probabile stagione estiva 2026. Il 28 e 29 aprile, la scuola ospita i concorrenti della gara Emergente Chef ed Emergente Pizza, format ideato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali di Witaly.

C.B.