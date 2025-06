I “cartoni“ made in Monza. Con Little Miss Mini l’inglese diventa più facile

“Mr. Men Little Miss Mini Adventures“: è il titolo della nuova serie animata di Sanrio prodotta dallo studio monzese Maga Animation Studio, in inglese, che ha fatto il suo debutto internazionale la scorsa settimana.

È una serie composta da 12 episodi, realizzati proprio a Monza, portando l’eccellenza dell’animazione italiana e brianzola a un pubblico globale. Lo staff di Maga Animation, 35 creativi, ha dato vita a una nuova serie da 12 episodi da 2 minuti e mezzo, ispirata alla serie di libri degli scrittori britannici Roger e Adam Hargreaves degli anni ‘70. Disponibile in inglese sul canale YouTube ufficiale Mr. Men Little Miss, rappresenta un’ottima occasione anche per i bambini italiani di avvicinarsi alla lingua inglese in modo naturale e divertente.

Si tratta di storie molto brevi, facilmente fruibili anche dai bimbi italiani. Altre serie di “Mr. Men Little Miss Mini Adventure“ erano uscite negli anni ‘90 e 2000, ma le registe Francesca Pietrobelli ed Eleonora Di Nardo hanno dato vita a nuove avventure, combinando la perfetta fedeltà al materiale originale dei libri, con innovazioni visive e narrative. È possibile guardare il trailer qui: https://www.youtube.com/watch?v=dN1kl1CjctE. La serie offre divertenti avventure veicolando al contempo importanti messaggi sull’unicità di ciascun individuo e sulla positiva convivenza delle differenze.

Nel dettaglio, la serie celebra le avventure di Mr. Impossible, Mr. Grumpy, Little Miss Sunshine, Mr. Calm, Mr. Bump, Little Miss Brave, Mr. Strong, Mr. Tickle, Little Miss Inventor, Little Miss Naughty, Little Miss Princess e Little Miss Surprise. Ogni episodio esplora le caratteristiche distintive e la personalità di uno degli oltre novanta personaggi, che interagisce con gli altri protagonisti e affronta piccole avventure, promuovendo valori di rispetto e inclusione per i più piccoli.

Il progetto è stato seguito passo dopo passo da Sanrio GmbH e da Maga Animation Studio, che ha modernizzato lo stile visivo, pur mantenendo lo spirito originale dei libri. Sempre per Sanrio GmbH, Maga Animation ha dato vita a una serie dedicata a Hello Kitty per la Rai nel 2022 e da maggio 2025 su Netflix.

Lo stile animato in 2D, arricchito da transizioni creative ispirate al concetto di scenografia teatrale, riflette la semplicità e l’eleganza del design originale dei personaggi di Hargreaves.

"Il confronto continuo con Sanrio – ha dichiarato il ceo di Maga, Massimo Carrier Ragazzi – si è rivelato determinante per preservare l’identità dei personaggi e delle storie originali, integrando al tempo stesso elementi innovativi in grado di coinvolgere il pubblico contemporaneo, senza compromettere la coerenza visiva".

La colonna sonora, composta da Christian Gramaglia e mixata da Paolo Piccardo, e le voci curate dalla società Sample con attori britannici, completano l’impianto estetico della serie.