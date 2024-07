I cani anti-droga sorvegliano piazze e giardini della movida

Attenzione alla malamovida, continua il contrasto al degrado urbano nei weekend da parte della polizia locale. Sabato sera, sino alle prime ore notturne, è stato eseguito un servizio mirato, coordinato da un ufficiale, che ha visto impegnati il N.O.S.T. (Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale), l’unità cinofila e alcuni agenti ordinariamente impegnati nel presidio dell’area centro.

Il servizio è stato svolto in località Spalto Isolino, piazza Duomo, piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele all’altezza del Ponte dei leoni e relativa passerella, piazza Carrobiolo, piazza San Pietro Martire, piazza Trento e Trieste, piazza Centemero e Paleari, largo Mazzini, area giardini delle scuole Puecher all’angolo tra via Goldoni e via Machiavelli. Nel corso dei controlli sono stati complessivamente identificate una quarantina di persone, alcune delle quali minorenni, e sono stati eseguiti cinque sequestri di modica quantità di sostanza stupefacente a carico di ignoti ritrovati proprio grazie all’impiego dell’unità cinofila. In particolare, poi, si evidenzia che nei giardini delle scuole Puecher è stato individuato un soggetto in possesso di circa 5 grammi di hashish, detenuta per uso personale e quindi sottoposta a sequestro amministrativo, che sarà segnalato alla Prefettura.

Dario Crippa