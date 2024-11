I campioni del volante e delle due ruote si sfidano al Rally Show

Dopo il rinnovo del contratto con la Formula 1, l’autodromo di Monza si prepara a festeggiare la chiusura di stagione regalandosi il Rally Show. Con i campioni del Mondiale e anche con un pilota che non t’aspetti. Vincenzo Nibali - che nei suoi 18 anni di carriera tra i professionisti ha vinto due Giri d’Italia (2013 e 2016), un Tour de France (2014) e una Vuelta (2010), oltre a due storiche classiche (due volte il Giro di Lombardia nel 2015 e 2017 e una Milano-Sanremo nel 2018) - sarà al via al volante di una GR Yaris R1 T4X4 del team Toyota Gazoo Racing Italy. "Monza è un circuito storico, dove sono stato spesso ospite e che ha regalato sempre grandi emozioni", le parole del campione delle due ruote. Tra i professionisti del volante, ci saranno i nuovi iridati Thierry Neuville della Wrc (nella foto) e Sami Pajari (Wrc2) e anche Sebastien Ogier, Dani Sordo, Adrien Formaux, Kalle Rovanpera e anche Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Gazoo, che tornerà a indossare tuta e casco. A loro si unirà anche Pedro con la Ford. Appuntamento dal 6 all’8 dicembre, in programma 9 prove speciali per un totale di 154,38 chiometri cronometrati.