I bimbi dell’asilo curano il verde con le coccinelle

Piccole sentinelle verdi crescono. I bambini dell’asilo lanciano centinaia di coccinelle sugli alberi, "un insetticida naturale", pochi sanno che i famosi insetti portafortuna sono predatori di afidi. Lezione di biodiversità alla Rodari di Usmate "così proteggiamo gli alberi delle nostre scuole", spiega il Comune. L’operazione, inserita fra le azioni nell’appalto del verde per alzare il livello di qualità ecologica del borgo, è la fase operativa della lotta biologica per il controllo degli insetti. E si ripete ogni anno in zone diverse del territorio. Nel 2023 l’esperienza era toccata alle scuole Casati e Renzi. Così le coccinelle aiuteranno a contrastare i parassiti dannosi, la scelta è caduta su questo coleottero perché è una delle specie che si ritrovano spontaneamente nella vegetazione.

Bar.Cal.