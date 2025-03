I bambini entrano nel nuovo nido

Le educatrici dell’asilo nido comunale hanno riabbracciato bimbe e bimbi nella nuova struttura di via San Giuseppe. Finalmente i bimbi hanno una casa nuova con spazi accoglienti e su misura pensati per venire incontro alle esigenze di tutti.

È stato un progetto lungo che garantirà maggiore capienza e possibilità di rispondere ai bisogni delle famiglie. La nuova struttura può ospitare fino a 60 bambini di età tra i 3 e i 24 mesi (i bambini dai 24 ai 36 mesi sono accolti dalla Sezione Primavera nel corpo esistente prospiciente via San Giuseppe). Oltre altre alle sale per lattanti e mezzani, è stata prestata particolare attenzione agli spazi per l’accoglienza e a spazi specifici per attività ludico-didattiche inclusive, oltre a locali per il personale e tecnici. Il nuovo asilo è un edificio ad altissima efficienza energetica, costruito con materiali ecosostenibili. I lavori per la realizzazione del nuovo asilo sono iniziati nell’autunno del 2023 e già da settembre i bimbi sono stati ospitati provvisoriamente, così da poter garantire il servizio alle famiglie nonostante il cantiere, in quattro aule che il Comune ha adattato alle esigenze dei piccoli rendendole accoglienti e funzionali. Il nuovo nido da 1 milione e 680mila euro, finanziato grazie ai fondi Pnrr, può ospitare fino a 60 bambini (precedentemente la capacità massima era di 50). L’asilo nido inserisce bambini a partire dai 3 mesi di vita compiuti e gli inserimenti sono possibili tutto l’anno. Si caratterizza per la flessibilità nelle possibilità di frequenza, ovvero frequenza 5 giorni la settimana con possibilità di alternare nella settimana e nel mese part time mattina, part time pomeriggio e apertura 12 mesi l’anno, compresi i periodi di vacanze (chiusura di un solo ponte all’anno).

Son.Ron.