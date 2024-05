I bambini e il disagio. Ogni anno 300 nuovi casi: "Qui vince il bello della vita"

Ogni anno 300 nuovi casi. Ragazzini con problemi psichiatrici. Attualmente in Uonpia sono seguiti circa mille minori con le loro famiglie, 200 sono in carico anche a terapisti della riabilitazione, gli altri solo alla Neuropsichiatria infantile e allo psicologo. Un’emergenza. L’attenzione resta alta. Ma ora i 30 operatori di Neuropsichiatria infantile hanno un nuovo reparto. Per migliorare ulteriormente la cura di minori con difficoltà evolutive, tra ambulatori e quattro palestre attrezzate per la riabilitazione. Il reparto, da febbraio 2023, si trova al primo piano di Villa Serena, e in questo anno e tre mesi ha arricchito sempre più i suoi locali rendendo l’ambiente accogliente, colorato e vivace. La Uonpia (Unità operativa neuropsichiatria psicologia infanzia adolescenza) è stata trasferita al San Gerardo dopo che la precedente sede, all’ex Umberto I di via Solferino, è stata chiusa per restauro.

"Con la nuova sede temporanea di Villa Serena cerchiamo di far fronte alle numerose nuove richieste di accesso", chiarisce Renata Nacinovich, direttrice della Neuropsichiatria infantile. Il reparto si occupa di diagnosi e cura per pazienti fino a 18 anni, con difficoltà evolutive che possono comprendere le diverse patologie di interesse neuropsichiatrico, in particolare i disturbi del neurosviluppo e psicopatologici. Punto cardine è il lavoro di équipe. "La Neuropsichiatria infantile fa fronte all’incremento della richiesta per il disagio dell’infanzia, soprattutto dopo il Covid – commenta il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo, Claudio Cogliati –. La struttura è temporanea, una volta che termineranno i lavori alla Casa di Comunità di via Solferino, la Uonpia tornerà lì. I cantieri per il nuovo edificio inizieranno a luglio e il termine è previsto entro gennaio 2026, grazie ad un finanziamento di 10 milioni di euro: 6 di Regione, 4 del Pnrr". Intanto ieri nella sede di Villa Serena è stato affisso il quadro donato a ottobre dall’associazione Banda musicale della Valmalenco, per rendere ancora più accoglienti gli spazi dedicati ai giovani pazienti. "Si tratta della riproduzione di un grande poster disegnato dai musicisti che rappresenta un gruppo di personaggi presenti nei fumetti e nelle serie animate, come una grande banda orchestrale, una metafora della collaborazione e del lavoro di équipe".