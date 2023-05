I bambini del Collegio Bianconi ospitano Il Giorno

Alex vuol sapere tutto di cronaca nera, Febe chiede della pubblicità sui giornali, Matttia di web e sicurezza, Laura domanda perché parlare di detenuti. Si ragiona su libertà di stampa e dittature. Sono curiosi i bambini della quinta A della scuola primaria del Collegio Bianconi di Monza, assorbono come spugne. Dai dipinti nelle grotte di Altamira – forse la prima forma di giornalismo diecimila anni fa – a come si costruisce oggi un giornale. Rotative e quadricromia, diritto di cronaca e verità. Cos’è una notizia. Guidati dalla maestra Adriana Villa, non si perdono una parola e seppelliscono di domande il cronista de Il Giorno ospite ieri per una lezione speciale. Con in mano una copia del Giorno, fra menabò, titoli e sommari, hanno dimostrato di avere la stoffa per fare i cronisti. E soprattutto di avere un dono: la curiosità.