I 42 chilometri per aiutare i piccoli pazienti

Un incontro a New York, una scintilla di passione per lo sport e la solidarietà. E un progetto che ora unisce l’Italia e gli Stati Uniti per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga. Qualche mese fa Luca Burato, giovane runner italiano residente a New York ha incontrato Michele Genghini (nella foto), papà di una bimba che dieci anni fa ha sconfitto la leucemia e figura di riferimento nel Monza Marathon Team, anche lui nella Grande Mela per lavoro. Insieme hanno dato vita a un gruppo di sportivi che ha corso la maratona di New York, con l’obiettivo di aiutare a distanza i pazienti del Comitato Maria Letizia Verga e raccogliere fondi per sostenere - anche partecipando ad altre maratone in giro per il mondo - il progetto di Sport Therapy. Sono già stati raccolti oltre 8mila euro.

C.B.