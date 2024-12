I 13 cavalieri di Gelsia:: "Qui ricicliamo"

Anche la famiglia Gelsia sale sul podio di Legambiente. Tredici le città nel territorio di competenza dell’azienda che danno il buon esempio differenziando quanto più possibile in una provincia che è terza in Lombardia su questo fronte. Virtuosi per vocazione. Spiccano Seveso con l’86,3%, Misinto con l’84,8% e, per la prima volta, Ceriano Laghetto, che ha raggiunto l’84,7%, con un incremento di 6,7 punti percentuali rispetto al 2022. "Nei comuni serviti, Gelsia Ambiente applica i principi dell’economia circolare: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Nulla di ciò che raccogliamo finisce in discarica, ma si trasforma in nuova materia o energia - dice il direttore generale Renato Pennacchia -. Grazie a una raccolta differenziata media dell’80,6%, superiore alla media lombarda al 73,2, possiamo essere orgogliosi dei risultati ottenuti. Innovazioni come il sacco blu con il chip tracciabile ci hanno permesso di evitare, nel 2023, l’emissione di 84mila tonnellate di CO2, confermando il nostro impegno per la sostenibilità". Tra i Ricicloni anche Albiate (81,4%); Bovisio-Masciago (84,4%); Briosco (83,0%); Cogliate (83,1%); Limbiate (82,4%); Renate (82,5%); Triuggio (83,0%); Veduggio con Colzano (82,4%). Tutti hanno centrato gli obiettivi indicati da Legambiente per guadagnarsi il titolo: secco sotto la produzione annua pro capite di 75 chili e 65% almeno di differenziata. Numeri ampiamente raggiunti dai centri della zona dove le buone pratiche sono all’ordine del giorno. Una conferma dell’impegno del territorio per l’economia circolare.

Bar.Cal.