Guida ai bandi. Incontro per le aziende

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi (foto), sarà ospite lunedì di un evento organizzato a Barlassina dall’Associazione imprenditori Nord Milano per illustrare i nuovi bandi per le imprese e le modalità di partecipazione. L’incontro è in programma nell’auditorium della Banca di credito cooperativo di Barlassina, in via Cristoforo Colombo, alle 17,30.

Per agevolare le aziende ad approcciarsi ai bandi regionali, l’Ainm ha pensato di organizzare un incontro gratuito per le imprese che vogliono cogliere le opportunità che Regione Lombardia mette a disposizione attraverso i bandi. "Come associazione – spiega Rocco Bronte, vicepresidente Ainm - abbiamo raccolto le numerose richieste pervenute dai tanti imprenditori sul come poter cogliere le opportunità offerte dai bandi che propone la Regione. Ringrazio l’assessore Guidesi per aver accolto con entusiasmo il nostro invito a intervenire personalmente. Ringrazio anche Bcc Barlassina, una banca che ha la capacità di guardare agli imprenditori non semplicemente come clienti ma soprattutto come attori dello sviluppo economico del territorio, senza il cui contributo operativo, la nostra Regione non sarebbe la locomotiva d’Italia".

"Il nostro obiettivo - aggiunge il presidente Bcc Barlassina, Stefano Meroni - è riuscire a fornire delle indicazioni che siano davvero operative, fattive e molto pratiche per i cittadini che intendono sfruttare le opportunità offerte dai bandi regionali. Trasmettere delle informazioni che possano essere realmente utili ai nostri clienti, soci, imprenditori o cittadini interessati è un nostro punto di forza".

Gabriele Bassani