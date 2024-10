A Carate la guardia medica risponde al telefono: "Il 53% dei casi risolto attraverso il consulto"

Carate Brianza (Monza), 29 ottobre 2024 – La novità è entrata in vigore il 10 settembre in poco più di un mese sono state quasi cinquemila le chiamate ricevute dal nuovo numero unificato dell'ex guardia medica dell'Asst Brianza con sede a Carate, oggi servizio di continuità assistenziale, una sola centrale operativa per tutti che risponde al numero 116117, e che consiglia il percorso migliore per il caso. La telefonata è obbligatoria prima di proseguire l'iter di cura, è una sorta di triage telefonico, dopo il quale il dottore consiglia di andare all'ambulatorio del proprio Comune, l'ex guardia medica, appunto, o di aspettare l'arrivo dei sanitari a casa, o, ancora, fa intervenire un'ambulanza.

Primi riscontri positivi

Il consulto telefonico copre i giorni feriali dalle 19 alle 8 e 24 ore su 24 sabato e festivi. In più della metà dei casi finora, a risolvere il problema è bastata la chiamata (53%), il 35% è stato inviato direttamente all'ambulatorio, l'8% al pronto soccorso, per il 3% è stato avvisato il 118 e l'1% ha ricevuto la visita a domicilio. Una procedura da memorizzare in fretta: chi si presenta direttamente in guardia medica viene invitato a tornare a casa e a fare prima la telefonata all'équipe di Carate. Solo così si può passare al successivo step, questione di appropriatezza e di organizzazione con lo scopo di tagliare le attese e migliorare le prestazioni.