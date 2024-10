Grande musica e una vita fra le note. A tu per tu con Franco Mussida

Uno dei grandi chitarristi italiani, protagonista della scena rock progressive con una delle più importanti band del genere, ma anche un compositore, un saggista, un ricercatore e un creatore di opere artistiche che indagano il ruolo della musica nelle nostre vite. Domani sera il Tambourine di Seregno ospiterà uno dei giganti della musica italiana: alle 21.30 al circolo di via Carlo Tenca arriverà Franco Mussida, uno dei fondatori della Pfm, la Premiata Forneria Marconi, gruppo rock che ha segnato un’epoca e di cui è stato l’indimenticabile chitarra. Sul palco seregnese Mussida darà vita a una serata speciale dal titolo “Io, noi e la musica“, in cui proporrà le canzoni più belle del suo repertorio, alternate a letture e racconti. L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro di Mussida intitolato “Il Bimbo del Carillon“, che uscirà nelle librerie l’8 novembre: si tratta di un romanzo autobiografico in cui l’autore per la prima volta narra la sua vita, la scoperta della chitarra come strumento che apre mondi, gli incontri con grandi artisti e musicisti, l’esperienza con la Pfm e la scelta di utilizzare la musica anche per aiutare le persone in difficoltà, in comunità e carceri. Quello di Mussida sarà un omaggio aperto e sincero alla musica come linguaggio universale, strumento per conoscere sé stessi e per indagare la propria anima. Ad aprire la serata ci saranno inoltre il rock d’autore di Matteo Prencipe e l’indie-rock a tinte folk della band veronese LaPolveriera, capace di spaziare dalle ballad ai pezzi più spinti. Ingresso 15 euro con tessera Arci.