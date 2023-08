Gran Premio d'Italia a Monza: Cocktail a tema e menu rombanti!

La settimana del Gran Premio d’Italia porta un afflusso di pubblico irripetibile. Quindi rappresenta l’ultima occasione per lo shopping dei saldi estivi, che terminano proprio domenica 3 settembre.

"Puntiamo sulle ultime offerte – commenta Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfCommercio Monza Brianza – la stagione era iniziata con una serie di piogge torrenziali che non invogliava lo shopping estivo". Aspettano la settimana del Gran Premio anche bar e ristoranti di via Bergamo, che per la prima volta partecipa con la “Monza race night“, serate con laboratori per bambini, momenti musicali, dimostrazioni sportive e tanta offerta enogastronomica. “Qocktail experience by Qualunquemente“ proporrà drink dedicati al Gp, mentre i ristoranti, proporranno specialità a tema. Attesi gli ospiti stranieri. "Ogni anno abbiamo un gruppo proveniente dall’Olanda – racconta Riccardo Zakian titolare di Qualunquemente – più altri dall’Est Europa, titolari di attività sui laghi che tornano ad apprezzare i nostri drink". Per la 94esima edizione del Gran Premio d’Italia, “Il Circolino, Club del Gusto“ firmato Claudio Sadler presenta un menu ispirato ai circuiti che hanno fatto la storia della Formula 1. Per omaggiare Monza arriva il “Panino con Luganega di Monza, maionese al Grana Padano Riserva, zafferano e riso soffiato“ da accompagnare a un cocktail a base di Gin allo zafferano, Campari e Vermouth bianco. Gli appassionati di cucina orientale opteranno per la “Tartare di tonno rosso, salsa ponzu, tuorlo d’uovo e cipollotto“, servita con un cocktail a base di Liquore al kumquat, Vodka e tè verde, che strizza l’occhio al circuito giapponese di Suzuka.

Austin, Barcellona, Città del Messico, Imola, Interlagos, Miami, Monza, Silverstone, Singapore, Spa-Francorchamps, Spielberg, Suzuka: a ognuno corrisponderà uno speciale abbinamento tra tapas e cocktail da martedì a domenica.

Non manca la speciale selezione di dolci, tra i quali spiccano “Les Gaufres de Liège“, i waffle tipici del Belgio, con crema chantilly e caramello salato, in omaggio al circuito di Spa-Francorchamps. La speciale carta è stata studiata dal Resident Chef Lorenzo Sacchi, in collaborazione con la Barmaid Damara Lanzone. Al Messico è dedicato l’abbinamento tra tacos di agnello pibil, avocado e salsa Pico de Gallo e un cocktail a base di tequila, mentre l’omaggio alla Gran Bretagna di Silverstone passa attraverso il Fish & Chips rivisitato.

C.B.