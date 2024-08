Non solo Formula 1: il FuoriGp fra dj set e concerti. Date ed eventi

Monza, 27 agosto 2024 – Giovedì si parte. Monza scalda i motori per l’edizione 2024 del Gran premio di Formula 1, quest’anno più precoce che mai, con la gara che si terrà domenica 1 settembre. Ultimi ritocchi in autodromo - dove si attendono 300mila tifosi e si inaugurano i nuovi sottopassi che dividono pedoni da auto, e i nuovi 5,4 chilometri di pista appena riasfaltati - mentre la città si prepara a dare il via a un’edizione del FuoriGp (la kermesse che si svolge in centro parallelamente alla manifestazione sportiva) nel segno dell’inclusività.

Il programma

Le danze si apriranno dopodomani, giovedì 29 agosto, con il grande dj set dalle 22 in piazza Trento e Trieste di dj Shorty e Mauro Miclini (mentre dalle 19 sarà già possibile ammirare due Ferrari e vivere l’emozione della guida con l’area simulatori), per poi proseguire nel weekend da venerdì a domenica con spettacoli di sport, musica e intrattenimento.

Saranno coinvolte diverse aree del centro - piazza Trento e Trieste, Arengario, Duomo, piazza Carducci, Carrobiolo, Boschetti Reali, piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele II - e due quartieri: Triante e Regina Pacis. La novità è che ci sarà, oltre alla consueta esposizione di auto sportive storiche in via Vittorio Emanuele II, anche uno spazio espositivo dedicato alle moto in piazza Carducci, dove venerdì alle 18 andrà in scena una suggestiva parata di Harley-Davidson, e il venerdì e il sabato dalle 21 alle 21.30 ci saranno spettacolari esibizioni di stunt riding.

Musica e disabilità

Attenzione particolare ai giovani, con tanti e continui i dj set: oltre alla serata di inaugurazione, ci saranno piazza Garibaldi e i Boschetti Reali che da venerdì a domenica verranno animati da mezzogiorno a notte inoltrata da continua musica in consolle, ospitando dj quali Enzino Fargetta e Paolo Noise, fino alla grande serata conclusiva di domenica, dove dalle 20 all’1 si ripeterà l’Autpop festival, il dj set inclusivo (primo esperimento italiano) che vedrà i talenti di radio Deejay e radio m2o esibirsi insieme a persone diversamente abili, a chiusura definitiva della rassegna.

Il centro della 4 giorni sarà come sempre piazza Trento e Trieste, dove venerdì sera ci sarà un talk show dedicato al tema dell’inclusione, a cui seguirà, dalle 22 alle 23, la Monza Teen Night, con le esibizioni di Federica Carta, Wax e Andrea Cioffi, artisti dei talent amati dai giovanissimi. E sabato e domenica le prove e la gara sul maxischermo.

Il live

Sabato sera poi, il palco della principale piazza cittadina sarà acceso dalla grande musica dei Matia Bazar, una delle più amate band italiane. La piazza dell’Arengario ospiterà il Kids Village per i più piccoli, mentre piazza Carrobiolo si trasformerà in un angolo dove brindare sotto le note di diversi generi musicali, dal gospel alle hit dance del passato.

Ai giardinetti di via Piero della Francesca a Regina Pacis, venerdì sera il concerto “Mondo Cremonini Tribute“, mentre al Centro civico di Triante, sabato sera Renato Converso si esibirà in “Culturalmente Drammatico“: risate assicurate.