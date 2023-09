Incontro al Gp Monza, Barbara Berlusconi a Giorgia Meloni: “Il premierato è una svolta epocale per il Paese”

Monza, 3 settembre 2023 – Breve incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Barbara Berlusconi all'autodromo di Monza prima del Gp di Formula1. La figlia di Silvio Berlusconi, parlando con la premier, ha commentato anche la riforma costituzionale sul premierato a cui lavora il governo. “Sarebbe per veramente una svolta epocale per il Paese. Mio padre soffriva moltissimo dei pochi poteri del premier e ne abbiamo parlato spesso assieme”, ha detto, a quanto si apprende, nel breve incontro nel box dell'Alfa Romeo.

L’incontro

All’incontro tra le due prime donne erano presenti anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 Group, e il presidente di Automobile club Milano, Geronimo La Russa. Salutando Meloni, Barbara Berlusconi ha aggiunto: "Ho amici in molti paesi del mondo che mi dicono che nelle loro nazioni lei è stimata e ritenuta molto credibile. Io stessa quando ho viaggiato quest'estate ho sentito solo complimenti”.

La polemica

"Monza ha portato fortuna l'anno scorso, e ne servirà ancora di più quest'anno di fortuna. La situazione è complessa da maneggiare ma insomma, il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione perché abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione” Ha detto stamani la premier Giorgia Meloni, a Monza per il Gp di Formula 1. E a chi aveva fatto notare la sua assenza al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, la presidente del Consiglio ha replicato: “Non ce l ho fatta a fare tutto,bisogna fare un po’ e un po’, andrò il prossimo anno”