Lissone, tenta di derubare “Mimmo l’Egiziano” con il trucco della gomma bucata: ladro costretto a scappare

Lissone (Monza e Brianza), 17 luglio 2023 – A Mimmo l'Egiziano non la fai. Ha tentato di derubare lo storico custode di Monza, castagamatti di ladri, banditi e truffatori, ed è stato costretto a scappare. E Mohamed Salah, al secolo Mimmo, autore di 37 arresti nella sua carriera, pur non riuscendo ad acciuffarlo è riuscito a mettere in luce un nuovo tentativo di truffa con furto in atto sembra da giorni.

Parcheggio del Leroy Merlin, Valassina, Lissone. Il malintenzionato attende che il cliente entri nel negozio e gli fora una gomma. Quando la vittima si mette all'opera con crick e pneumatico di scorta, il delinquente ne approfitta per intrufolarsi a bordo e rubare eventuali oggetti di valore. "Con me è andata proprio cosi, hanno preso il mio borsello con dentro i soldi, avevo appena prelevato" racconta Mimmo. Ma il ladro non immaginava che il custode ha come un transistor interno per sorprendere i malviventi. "Me ne sono accorto subito e gli ho urlato di fermarsi. Era alto un metro e 80, nordafricano, l'ho inseguito e gli ho urlato anche qualche frase in arabo. È scappato subito gettando il mio borsello ed è salito su una Ford grigio metallizzato. Poi sono andato a sporgere denuncia dai carabinieri di Lissone e ad avvisare gli addetti del servizio di vigilanza del negozio, sapevano già tutto: bisogna stare attenti, specie se ci si ritrova con una gomma a terra".