Gli ultimi anni felici per Leo

Al rifugio di via San Damiano succedono i miracoli. E i volontari sperano che anche per Leo arrivi la famiglia giusta. Una storia del cuore quella di Leo, epagneul breton di taglia media color bianco arancio con tanto di pedigree. Leo ha 12 anni e mezzo, ed era usato per andare a caccia fino al 2017. Ma proprio quell’anno il proprietario di Leo è morto e il cane è rimasto a lungo in un piccolo e freddo recinto nel giardino di casa senza mai più esser nemmeno portato fuori in passeggiata. Il caso è stato segnalato all’Enpa che è intervenuta e ha portato Leo nel rifugio di Monza sperando che qui possa trovare una famiglia che gli faccia vivere questa fase della sua vita in serenità e che possa ritornare a fare quelle passeggiate che tanto amava. Mail a canile@enpamonza.it o chiamare lo 039.83.56.23.