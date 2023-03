Gli studenti dei Salesiani a scuola dai ragazzi dell’Iride

Si è conclusa straordinaria esperienza brianzola di 150 ragazzi della scuola secondaria di secondo grado “Ernesto Breda”-Salesiani di Sesto San Giovanni alla Cooperativa sociale L’Iride di Monza.

Un’occasione di conoscenza e scambio degli allievi di quinta dell’Istituto tecnico con i ragazzi disabili della cooperativa. La direttrice della cooperativa, Claudia Valtorta, ha raccontato agli allievi dei Salesiani, incontrandoli prima nella loro scuola, la storia e la mission de L’Iride, poi è iniziata l’avventura con gli utenti fragili che ogni giorno frequentano gli spazi di via Cimabue e limitrofi a Monza. In gruppi di circa una trentina, gli allievi degli indirizzi meccanico, meccatronico, elettrico, elettrotecnico e informatico si sono messi alla prova sia negli spazi socio-educativi sia nell’area produttiva de L’Iride. Classe per classe si sono cimentati in un laboratorio di arte-terapia, poi hanno visitato il settore produttivo de L’Iride con i ragazzi speciali impegnati nel loro lavoro di assemblaggio elettromeccanico. "I nostri allievi hanno imparato da ragazzi fragili, ribaltando i normali preconcetti, vedendo quanto possano essere competenti ed entusiasti del loro lavoro; sono insegnamenti, anche di vita, preziosi", ha spiegato don Alessandro Curotti, catechista. "Lavoro qui da due anni – ha detto soddisfatto e sorridente Gianmario Pinna, dipendente de L’iride –. Oggi ho potuto fare da maestro a questi ragazzi nell’assemblaggio di un collettore, alcuni hanno messo degli anelli storti, ma io li ho corretti e insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro".