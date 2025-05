Guida alla città con il Dizionario politico-sociale di Nova Milanese

NOVA MILANESEUn appuntamento speciale con la cultura e la memoria del territorio. Sabato alle 16, al Centro di Cultura Villa Brivio, piazzetta Vertua Prinetti 4, si terrà un incontro con Davide Spinelli e Adriano Todaro, autori della nuova edizione 2025 del “Dizionario politico-sociale di Nova Milanese. Passato e presente“. A coordinare l’evento sarà la giornalista Giusy Taglia. Interverrà anche l’assessore alla Cultura, Aurelio Tagliabue. Il libro è un’opera unica e approfondita che racconta la Comunità di Nova Milanese attraverso 9 capitoli, 1.332 voci e 394 pagine, offrendo uno sguardo ampio e dettagliato sulla vita cittadina, ieri e oggi. Tra i temi trattati l’amministrazione comunale e tutti gli eletti in Consiglio dall’Ottocento a oggi, con i risultati elettorali e le preferenze individuali, il ricco tessuto associativo culturale e sportivo, la scuola, la sanità, i servizi sociali ma anche le guerre, la Resistenza, i caduti e i reduci, il mondo religioso, la popolazione, il lavoro e l’economia locale, con focus sulle aziende più significative. Un ritratto della città che si sviluppa dalla A alla Z, tra dati, curiosità e approfondimenti, per conoscere da vicino la realtà novese. A rendere la lettura ancora più coinvolgente, le vignette di Marco Fusi, che con intelligenza e ironia accompagnano il racconto. L’ingresso è libero. Gli autori sono molto conosciuti in città: Todaro è nato a Nova nel 1942. Giornalista, autore di tredici libri, ha iniziato la sua carriera all’Autobianchi di Desio, per poi passare alla Rizzoli Editore. Spinelli è abitante da sempre a Muggiò ma da 15 anni passa le sue giornate a Nova, dedicandosi prima all’informazione e poi alla cultura locale. Ha collaborato con i settimanali locali, poi si è messo a fare l’operaio della cultura per varie associazioni novesi, in particolare con la Libera accademia di pittura. Marco Fusi, vignettista dal 1986, da sempre vive a Nova. Pluripremiato ha pubblicato su una trentina di periodici.