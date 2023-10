Gli inquilini di via Grossi. Negli uffici 70 persone e spazio anche per Afol

La ex sede della Provincia in via Tommaso Grossi si ristruttura per ospitare gli uffici del centro per l’impiego di Monza di Afol (Agenzia formazione orientamento lavoro), che erogherà servizi dedicati ai cittadini e alle imprese dei comuni di competenza territoriale (Monza, Biassono, Brugherio, Lissone, Macherio, Muggiò, Sovico, Vedano Al Lambro e Villasanta), come previsto dalla normativa vigente, oltre al settore lavoro della Provincia di Monza e della Brianza.

I cittadini e le imprese degli altri Comuni provinciali si possono rivolgere ai centri per l’impiego di Vimercate, Seregno e Cesano Maderno: ogni Cpi gestisce la propria area di competenza territoriale.

"Nel Palazzo del lavoro monzese inseriremo i Lep (livelli essenziali delle prestazioni), quelli garantiti in modo uniforme in tutta la Provincia nei nostri centri per l’impiego – spiega Barbara Riva, direttore generale Afol – in quanto riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini. In sintesi, offriamo un percorso di accompagnamento al lavoro che si articola in prima informazione su servizi e misure di politica attiva, per persone e imprese (accoglienza); raccolta di dati sulla persona e sul suo percorso formativo e lavorativo (profilazione); valutazione delle esigenze personali e individuazione dei percorsi adeguati alle potenzialità del singolo (orientamento di base e specialistico); definizione e sottoscrizione congiunta con la persona del percorso di ingresso nel lavoro (patto di servizio personalizzato); attività di matching per soddisfare le necessità delle imprese (incontro domanda e offerta); lavoro autonomo, attivazione tirocini, collocamento mirato e presa in carico di persone vulnerabili (supporto per necessità specifiche di persone e imprese)".

Il Palazzo del Lavoro, all’interno dei suoi spazi, ospiterà 26 operatori del mercato del lavoro. All’ingresso si trova una sala accoglienza, nella quale due operatori forniranno le prime informazioni e indirizzeranno gli utenti verso i diversi percorsi, studiati appositamente per facilitare l’erogazione dei servizi richiesti e per garantire la privacy, in relazione ai bisogni.

Gli ampi spazi a disposizione presentano caratteristiche diverse: oltre agli uffici aperti al pubblico, affiancati da sale polifunzionali, un intero piano sarà dedicato al settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza, con una serie di uffici di tipo back office.

"Afol Monza e Brianza mette a disposizione la sua esperienza e conoscenza del mondo del lavoro e della formazione per accompagnare le persone ad orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro – fa il quadro Riva – Attraverso i nostri tre centri di formazione professionale offriamo percorsi di durata triennale e quadriennale per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali e corsi di formazione per disoccupati e occupati. Abbiamo quattro centri per l’impiego e 28 sportelli lavoro, che garantiscono una prossimità e capillarità territoriale che ha totalizzato quasi 3.000 accessi effettuati nei primi 6 mesi del 2023 presso i nostri sportelli lavoro. Supportiamo gli utenti nella ricerca attiva del lavoro tramite percorsi personalizzati".

Inoltre, conclude Riva, "supportiamo e diamo assistenza alle imprese che hanno la necessità di assumere nuove risorse, formare il personale assunto, o di ricevere informazioni tramite il nostro servizio di consulenza su sgravi, agevolazioni e adempimenti normativi".

Cristina Bertolini