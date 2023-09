Gli infermieri spiegano l’importanza delle ricette a Vimercate: Giornata Mondiale Sicurezza Pazienti

Giornata mondiale della Sicurezza del paziente, settimana della prevenzione nelle sette case di comunità dell’Asst Brianza. Il tema scelto dall’Azienda per quest’anno è come si assumono i farmaci: ovunque fino a venerdì ci sono infermieri a disposizione di chi vuole saperne di più. Obiettivo dell’appuntamento, "aumentare la consapevolezza della necessità di coinvolgere malati e famiglie sull’assistenza in tutti i contesti e a tutti i livelli – spiega la direzione –: la letteratura conferma che quando si instaura questa partnership si ottengono benefici significativi in termini di sicurezza e di soddisfazione delle propria aspettative di salute". Il focus dell’evento in particolare è sul rispetto delle prescrizioni di medicinali, posologia e orari di assunzione. Nei punti informativi saranno distribuite brochure realizzate per l’occasione con indicazioni utili: cosa è necessario verificare prima di prendere una pastiglia, quando è possibile frazionarla. Le postazioni sono a disposizione a Cesano e a Vimercate, rispettivamente in via San Carlo e in via Giuditta Brambilla, dalle 9 alle 11; a Lissone, in via Bernasconi, a Limbiate, in via Montegrappa, a Giussano, in via Milano, a Brugherio, in via Lombardia, e a Monza in via Solferino (ospedale vecchio), dalle 7.30 alle 9.30. Un’altra è prevista al Poliambulatorio di Arcore, in via Umberto, dalle 7.30 alle 9.30.

Bar.Cal.