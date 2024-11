Gli imprenditori salgono in cattedra: una lezione speciale in azienda

A scuola in azienda. Sono più di 1.200 gli studenti che oggi parteciperanno alle attività promosse da Assolombarda nell’ambito del Pmi Day, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese. Sarà l’occasione per far conoscere ai giovani il mondo dell’impresa attraverso visite guidate nelle aziende e incontri tenuti dagli stessi imprenditori nelle scuole. Sono diverse le aziende brianzole che aprono le porte ai giovanissimi: la Giovanardi (Concorezzo), Nastrificio De Bernardi (Concorezzo), Tecnorobot (Sulbiate), Virma (Sulbiate). Incontreranno gli studenti delle scuole De Amicis (Lissone), Istituto Comprensivo Fermi (Villasanta), Scuola Media Urbani (Muggiò). Il progetto, pensato per rafforzare le connessioni tra giovani e mondo produttivo, coinvolgerà in tutto 26 aziende, 17 istituti scolastici e 46 classi. I giovani avranno l’opportunità di entrare in contatto con gli imprenditori e i loro team, scoprendo come impegno, competenze e passione siano alla base del successo.

Il tema scelto è “Costruire“: costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e costruire competenze per affrontare le sfide future. "Assolombarda è impegnata, da sempre, a promuovere i valori propri della cultura d’impresa – le parole di Paolo Gerardini, presidente Piccola industria di Assolombarda –. Aprire le nostre aziende agli studenti significa dimostrare come passione e impegno quotidiano possano generare, ogni giorno, innovazione e sviluppo tanto fondamentali per il futuro di tutti noi".