Gli immobili d’impresa. Nuova vita ai capannoni

Un territorio, quello brianzolo, in continua evoluzione, spinto verso la riqualificazione delle aree dismesse. Questa la fotografia di Assolombarda. La difficoltà di trovare spazi per nuovi insediamenti industriali si riflette sull’andamento del mercato della compravendita degli immobili d’impresa in Brianza che, nel 2023, resta in linea con quello dell’anno precedente. Il territorio ha un’alta densità di imprese: oltre 192 unità locali per chilometro quadrato. Infatti, per sopperire l’aumento delle difficoltà di realizzare delle nuove costruzioni, gli investimenti si stanno dirigendo verso le riqualificazioni delle sedi a nuovi modelli produttivi e di organizzazione del lavoro. In particolare, l’ultima riguarda l’ex caserma IV Novembre di Monza che, grazie all’accordo tra Agenzia del Demanio, Comune, Regione Lombardia e università Bicocca ospiterà residenze universitarie. Una risposta all’emergenza abitativa per gli studenti universitari fuori sede e per quelli in condizione economica svantaggiata. Questo dimostra che le trasformazioni, a Monza città, sono soprattutto di destinazione residenziale. Qui il mercato si conferma dinamico, sono state infatti oltre 2mila le transazioni effettuate, sono in crescita i prezzi d’acquisto e i canoni d’affitto.

Un mercato attrattivo che beneficia dei buoni collegamenti con Milano e soprattutto del previsto rafforzamento delle reti del trasporto pubblico locale che interesseranno l’intera area nei prossimi anni con l’arrivo della linea Lilla della metropolitana. Pur calando marcatamente rispetto al 2022 del 25%, le compravendite di capannoni (280) del 2023 sono sostanzialmente in linea con la media dei cinque anni precedenti. Si posizionano, invece, in calo del 12,7% annuo le 192 compravendite di uffici. Tuttavia, nel 2023 i valori di prezzi e canoni dei capannoni rimangono elevati e le quotazioni degli uffici sono in crescita rispettivamente del 3% e del 3,8%. Il trend di crescita si conferma per il quarto anno consecutivo, con un recupero di valore rispetto ai minimi di mercato toccati nel biennio 2018-19.