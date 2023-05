"Gli eroi della Fimer" Dopo il salvataggio arrivano gli arretrati dalla nuova proprietà

di Barbara Calderola

"There are two heroes", ci sono due eroi in questa vicenda". E chi sono?

"I lavoratori per la loro resilienza e i fornitori, che nonostante tutto non hanno mai fatto mancare il sostegno all’azienda". Sono queste le prime parole pronunciate ieri in remoto dai manager di Greybull, il fondo inglese che controlla un’ex divisione di McLaren, che ha lanciato il salvagente a Fimer scongiurando il fallimento del colosso del fotovoltaico con casa madre a Vimercate e succursale a Terranuova Bracciolini, in Toscana.

Quattrocento dipendenti in tutto, 107 in Brianza che sperano dopo l’arrivo dei nuovi investitori.

Il tribunale di Arezzo, dove da settembre 2022 è aperto un concordato, ha accettato l’accordo fra il fondo inglese e il nuovo Cda del gruppo e ha deciso di proseguire con la procedura evitando il crac.

"È il primo passo, adesso però aspettiamo il piano industriale - dice Stefano Bucchioni della Fiom-Cgil - bisogna capire come si manterranno i livelli occupazionali e cosa si dovrà produrre. Per ora i lavoratori sono in solidarietà.

Hanno ricevuto lo stipendio di aprile e questa è di per sé una buona notizia.

Ma non abbassiamo la guardia. Chiederemo un incontro al più presto".

La svolta è arrivata mercoledì dopo un anno e mezzo sull’ottovolante per operai e impiegati, in città, chi ha potuto, se ne è andato.

Il sito di via Kennedy all’inizio della vertenza aveva il doppio del personale.

"Vigiliamo sul nuovo percorso e sul futuro dei dipendenti e delle loro famiglie. Il Comune è a disposizione", dice il vicesindaco Mariasole Mascia.