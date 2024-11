Gli artigiani si raccontano agli studenti

Una mattinata alla scoperta delle aziende artigiane brianzole, per conoscere da vicino, direttamente dalla voce di chi le vive ogni giorno, ditte che continuano a tenere alto il nome del territorio come luogo del saper fare. È l’esperienza che vivranno stamattina gli studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni, coinvolti nell’iniziativa “Azienday“ organizzata da Apa Confartigianato, dal Comune e dalla scuola di via Stoppani col supporto della Regione.

Dalle 9 alle 12.30 i ragazzi e le ragazze che frequentano il Meroni saranno protagonisti di un’attività di orientamento, che darà loro l’occasione di conoscere alcune delle realtà artigiane presenti in Brianza, con un occhio rivolto anche al futuro lavorativo di questi giovani. L’iniziativa si svolgerà negli spazi dell’istituto superiore. Gli studenti incontreranno il presidente di Apa Confartigianato Milano Monza Brianza, Giovanni Mantegazza, e i rappresentanti di 3 imprese, che porteranno la loro testimonianza sul mondo del lavoro, sulle loro aziende e su cosa significhi fare impresa artigiana oggi: a dialogare con i ragazzi saranno Simone Zanotti della 3D Store, Francesco Figini della Figini arredamenti su misura e Andrea Paolillo della Materie Plastiche Paolillo. L’obiettivo è favorire un contatto diretto tra il mondo della scuola e le aziende del territorio, offrendo agli studenti l’occasione per conoscere meglio alcune realtà dell’imprenditoria locale e avvicinare così i giovani al comparto dell’artigianato. Un modo per fornire ai ragazzi strumenti con cui affacciarsi in modo più consapevole e strutturato alle future occupazioni, mostrando le possibilità di formazione e carriera.

F.L.