Gli amici di Vialli contro la Sla: 240mila euro di buoni propositi

Lunedì il Barlassina Country Club è stato palcoscenico della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup (in foto). La competizione, giunta alla 18ma edizione, ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica. Come ogni anno professionisti del DP World Tour, imprenditori, calciatori e amici del mondo dello spettacolo si sono ritrovati per una giornata di sport e solidarietà.

Si è trattato della prima edizione orfana di una delle sue colonne portanti, Gianluca Vialli, che però ha lasciato nel suo ricordo determinazione, attenzione per il prossimo e lo spirito ottimistico. Tanti gli amici che non hanno voluto mancare: Michel Platini, Pavel Nedved, Gianfranco Zola, Roberto Donadoni (foto), Christian Panucci e Borja Valero. Tra i professionisti Campillo Jorge, stella del Race to Dubai, Matthew Baldwin, vincitore del SDC Championship, Rafa Cabrera Bello, con 4 titoli sull’European Tour e Honorary Golf Board Member della Fondazione, Stephen Gallacher, anch’esso con quattro vittorie nel Tour, ma anche gli italiani Peppo Canonica, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli. In campo i giocatori non si sono risparmiati. Ha vinto la squadra composta da Matthew Baldwin, Flavio Montrucchio, Federico De Nora e Giacomo De Nora che ha ricevuto i complimenti di un commosso Massimo Mauro: "È stata un’edizione entusiasmante e in una giornata abbiamo raccolto 240.000 euro che si sommano agli oltre 4 milioni che abbiamo devoluto sinora. Sono contento di vedere amici e colleghi che, a ogni edizione, confermano il loro sostegno. Luca era molto orgoglioso della grande famiglia che si è consolidata in questi 18 anni di Pro-Am". Un premio speciale è stato assegnato a Matilde Andreozzi, del Royal Park I Roveri, già vincitrice di due campionati italiani under 14.