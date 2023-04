Gli Amici del Pratone L’associazione specializzata nel salvare cani in difficoltà

di Barbara Apicella

Tutto è iniziato per caso sei anni fa. L’incontronel grande pratone di via San Giorgio dove ogni giorno portavano i loro cani a correre. La medesima passione per i canie la volontà di aiutare quelli più sfortunati.

È nata così l’associazione “Gli Amici del Pratone”, una ventina di soci attivi (oltre ai simpatizzanti) guidati dall’entusiasmo di Eleonora Altamura. Dalla Brianza è costante l’aiuto ai canile del Sud, ma anche l’impegno di fare adottare cani che sarebbero altrimenti destinati a morire dietro le sbarre di un canile. Eleonora non si ferma mai: un vulcano di idee e di attività, di contatti con volontari del Sud, trasferte per constatare le reali esigenze, e l’organizzazione di eventi in Brianza per trovare una famiglia ai cani in ricerca di adozione, ma anche per raccogliere fondi per acquistare pappe e medicine. Nel 2022 sono state organizzate numerose raccolte pappe per un totale di quasi 2.390 kg di cibo.

Quest’anno sono già stati riempiti 14 bancali. In questi anni il sodalizio ha raccolto e donato anche una bilancia professionale al canile di Sant’Ilario dello Ionio. "Siamo una grande famiglia e sono molto contenta del grande lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti - racconta Eleonora Altamura -. A breve partiremo per Trapani dove incontreremo alcune volontarie del luogo, e vedremo i loro bisogni. Al ritorno porteremo anche 3 cani che in Brianza troveranno certamente una più facile sistemazione". Sono tanti i cani che in questi anni Eleonora e i volontari sono riusciti ad aiutare. Tante le storie. "Come quella dei cani destinati a quelli che sono autentici canili lager. O come gli sguardi dei cani randagi che giravano per la campagna". Ma ci sono anche le storie che riempiono il cuore. "Le storie di cani di strada che alla fine sono tornati a fidarsi dell’uomo".

Ogni volta che arriva una segnalazione Eleonora si mette subito in moto. In alcuni casi aprendo persino la porta di casa. "Come quando ho accolto per alcune settimane un beagle malato. Poi gli abbiamo trovato una bella famiglia ma, purtroppo, è morto". Il telefono di Eleonora non smette mai di suonare. "Sono tante le richieste di aiuto. Sono tanti i bravi volontari che ci mettono l’anima nell’aiutare cani sfortunati, abbandonati, maltrattati. Noi dalla Brianza cerchiamo di fare il possibile". Come nel fine settimana: sabato 15 e domenica 16 aprile a Lissone in occasione dell’evento Pro Loco in fiore in piazza Libertà saranno presenti anche i volontari dell’associazione Gli Amici del Pratone. Per conoscere e sostenere le attività dell’associazione è possibile seguire la pagina Facebook Gli amici del pratone Lissone ODV, oppure inviare un’email a [email protected]