Gli alunni sull’attenti La festa dei carabinieri

I carabinieri schierati, l’orgoglio, i bambini della scuola primaria Salvo D’Acquisto emozionati, gli encomi per le operazioni più significative. Le parole commosse del colonnello Gianfilippo Simoniello, prossimo a lasciare la guida del Comando provinciale di Monza per andare a Roma. Lunedì sera in piazza Duomo, la celebrazione del 209° anniversario di Fondazione dell’Arma dei carabinieri. Autorità regionali e provinciali, la prefetta e il sindaco di Monza, il Questore, lo schieramento di una compagnia di formazione con le componenti dell’Arma territoriale e dei reparti speciali. Il Comando provinciale di Monza ha scelto di condividere con la città il proprio compleanno. “Un giorno speciale per tutti i carabinieri” che ieri mattina è diventato una grande festa per cittadini, scolaresche, curiosi, con gli stand allestiti in piazza Trento anche a chiusura del progetto di cultura della legalità nelle scuole. È stata allestita una spettacolare mostra di mezzi, storici e attuali, dei carabinieri a cui era presente anche l’Associazione Carabinieri di Monza Brianza.

Dario Crippa