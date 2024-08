Giussano stacca l’assegno per le 5 materne paritarie

Un bell’aiuto per le cinque scuole materne paritarie presenti sul territorio. L’Amministrazione comunale ha deciso di corrispondere 1.300 euro per ogni alunno che frequenterà l’anno scolastico alla “Luigi Proserpio“, alla “Giuseppe Aliprandi“, alla “Divina Provvidenza“ di Paina, alla “Maria Bambina“di Robbiano o alla “Immacolata“ di Birone. Si tratta di un contributo invariato rispetto all’anno passato, ma non mancano comunque conseguenze particolarmente favorevoli alle scuole dell’infanzia. La prima è data dalla liquidazione degli importi: avverrà infatti in un’unica soluzione, invece che in due tranche come in precedenza, e sarà anticipata al mese di gennaio per favorire i flussi di cassa dei singoli plessi. La seconda novità, è data invece dalla convenzione biennale che la Giunta giussanese ha approvato nei giorni scorsi.

"Rinnoviamo il pieno sostegno alle scuole paritarie, confermando cifre e fondi dell’annualità precedente, riconoscendo il valore del lavoro che ciascuno dei cinque istituti svolge per la città e per le famiglie residenti – spiega Sara Citterio (nella foto), assessora all’istruzione –. La nuova convenzione, che avrà una durata di due anni, assicura una stabilità sul breve e sul medio termine, agevolando la programmazione finanziaria di ogni plesso".

G.G.