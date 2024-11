Giussano si lecca i baffi. Qui le migliori pasticcerie

È Giussano la città più “dolce“ della Brianza. Arrivano qui i conplimenti della guida “Pasticceri e Pasticcerie 2025”, appena presentata e presto nelle librerie.

Protagonisti i maestri di lievitati, monoporzioni e creazioni da cerimonia.

Nella Brianza monzese che sta vivendo un momento di fibrillazione in tema di alta cucina ma che sembra invece stentare ad imporsi nell’arte bianca, c’è qualche significativa eccezione.

E una costante: ancora una volta è una precisa località a prendersi la scena, se è vero che ben 2 delle 3 pâtisseries citate e celebrate tra le pagine della nuova pubblicazione di settore si trovano a Giussano. Dove primeggia la Verga, pasticceria d’impronta classica che il Gambero Rosso saluta con un elogio - "un’esperienza di assoluto livello" - che da solo vale una campagna di marketing e locale che si guadagna le brillanti “2 torte” con un punteggio di 85 centesimi, il più elevato in provincia.

Tutto ciò grazie, come si legge nella guida, agli ottimi macaron friabili e morbidi; alle monoporzioni al lampone e cioccolato; e alle "bellissime torte", compresa la “Super Mango”.

Peraltro, a pochi passi da un’altra pasticceria "di alto standard" come la “Cosmo” di via Catalani (frazione Birone), presidio di bontà di Roberto, personaggio di spicco nel mondo dei pâtissiers lombardi e italiani, che si guadagna anche lui le “2 torte” ma con un punteggio di 82 centesimi che è lievemente inferiore a quello fatto registrare nell’edizione scorsa (84 centesimi), un calo che leggendo la nuova guida sembra da addebitare alla qualità del servizio giudicato in modo meno generoso rispetto allo scorso anno.

Al di fuori di Giussano solo Monza riesce a ritagliarsi un proprio spazio tra le pagine della guida Gambero Rosso con “Il Dolce Cortile” di via Italia.

Una presenza spiegata dalla guida 2025 come riconoscimento per "la biscotteria prodotta in una miriade di squisite varianti" e per il servizio "gentile e attento". Giudizio espresso con l’assegnazione di “1 torta” e di 77 centesimi.

E con tanto di suggerimento per gli assaggi: la cheesecake al mango e la torta Ape Maria, frolla con crema pasticcera e confettura di ciliegie.