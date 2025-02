Giussano, derby con Biassono

Nel girone B di Promozione la storia è sempre quella. Tutte contro la capolista Vis Nova che vanta sulla più immediata inseguitrice Lissone un margine di nove punti. E per le Lucertole di Giussano questo pomeriggio c’è il derby brianzolo di Biassono. I rossoblù di casa dopo un buon inizio di 2025 han perso le ultime due gare. Trasferta impegnativa per i lissonesi che stanno bene ma a Vighizzolo (15) non avranno vita facile. Attenzione anche al match del Ferruccio tra Seregno e Colicoderviese; i padroni di casa dovranno fare a meno degli squalificati Gentile (2 turni) e Papapicco, due assenze tutt’altro che trascurabili per mister Avella. Mentre il Lesmo senza Galbiati riceve l’Ars Rovagnate. Vita facile per la Speranza Agrate contro la modesta Ardita Cittadella. Chiude Calolzio-Concorezzese.

Ro.San.