Giuliano Sangiorgi e Tosca da vicino. Parole e musica per raccontarsi

Due chiacchierate concerto con altrettanti protagonisti della scena musicale italiana. Una serata con il leader dei Negramaro, l’altra con una delle voci più belle e versatili della canzone contemporanea. Un doppio appuntamento tra musica, parole e confidenze.

È quanto proporrà la nuova edizione della rassegna “Il Circolo delle 12 Lune“, che andrà in scena da qui all’inizio di maggio al Teatro San Rocco di Seregno. Organizzata dal Comune, l’iniziativa è un ciclo di incontri con alcuni dei personaggi di punta della canzone d’autore, che suonano i loro pezzi e che dialogano con lo scrittore e critico musicale Michele Monina. A salire quest’anno sul palco di via Cavour saranno prima Giuliano Sangiorgi e poi Tosca. Si comincerà martedì 23 alle 21 con il carismatico frontman dei Negramaro, che assieme a Monina ricostruirà le tappe della sua brillante carriera, svolta assieme alla rock band salentina fondata nel Duemila, diventata un fenomeno da classifica con canzoni come “Mentre tutto scorre“ e con la cover di “Meraviglioso“ di Modugno. Sangiorgi interpreterà alcuni dei suoi brani più famosi e racconterà le collaborazioni con Jovanotti, Elisa, Bocelli e Celentano, l’esperienza come compositore di colonne sonore per il cinema e quella come romanziere. Il secondo appuntamento, il 2 maggio, sarà con Tosca: la cantante romana, una delle interpreti più intense del panorama italiano, punterà il riflettore sui suoi primi trent’anni di carriera, raccontando aneddoti e retroscena, dagli inizi con Arbore al successo a Sanremo in coppia con Ron, dalle collaborazioni prestigiose con Morricone, Ivano Fossati, Lucio Dalla e Nicola Piovani ai lavori con giganti internazionali come Chico Buarque, fino alle due targhe Tenco vinte con l’ultimo album. Ricercatrice musicale, oltre che cantante, affascinata dai suoni del mondo, Tosca da anni ormai si muove tra contaminazioni che intrecciano la musica italiana con quella portoghese, brasiliana e francese. Entrambe le serate saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.eventbrite.it.

Nata due anni fa, la rassegna “Il Circolo delle 12 Lune“ ha già ospitato Roberto Vecchioni, Niccolò Fabi, Federico Zampaglione dei Tiromancino e gli Extraliscio. Quest’anno lancerà una staffetta ideale con il Festival delle 12 Lune, che dal 2 al 18 maggio metterà in fila incontri con protagonisti del mondo letterario, culturale ed economico, oltre a concerti, spettacoli teatrali e mostre.